Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru вчера в 21:47
В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.
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с чего всё началось
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.Известиявчера в 17:01
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