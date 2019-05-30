Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru вчера в 21:47

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.
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с чего всё началось

Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
Известиявчера в 17:01

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В России резко подорожали билеты в плацкарт

Lenta.ruвчера в 21:47

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Газета.Ru03:04

Россиян разозлил резкий рост цен на билеты в плацкарт

URA.Ru01:14

«Дочка» РЖД прокомментировала сообщения о резком росте цен на билеты

РИА Новости03:26

Объединение пассажиров России заявило о двукратном росте цен на плацкарт

РБКвчера в 21:39

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Коммерсантъвчера в 21:20

Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

Известиявчера в 19:48
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Футбол

Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Игры

Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Политика

Шойгу рассчитывает на укрепление двусторонних отношений с Японией

Обновлено в 03:03
Космос

На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду

Обновлено в 00:31
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы

Три человека оказались в шахте на глубине около пяти метров. Обстоятельства, при которых они туда попали, не сообщаются.
Обновлено вчера в 20:34
Транспорт

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера

В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Лётчик-космонавт Алексей Леонов отмечает 30 мая юбилей

Родился Алексей Леонов 30 мая 1934 года в кузбасском селе Листвянка и стал девятым ребёнком в семье шахтера и учительницы.
Обновлено в 01:15
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Баскетбол

Баскетбольные «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ

«Химки» дома обыграли УНИКС в четвертом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
Обновлено вчера в 14:35
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско

К своим 88-ми годам известный отечественный актер театра и кино Иван Краско может лишиться всего имущества и оказаться на улице.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Телохранитель Коломойского стал главой службы безопасности Зеленского

По данным издания «Страна.ua», Донец долгое время был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским.
Обновлено вчера в 16:11
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Общество

В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет

В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

Обновлено в 02:20
Авто

Jaguar Land Rover разработал сенсорный руль

Концерн Jaguar Land Rover разработал сенсорное рулевое колесо, которое сможет подавать водителю команды с помощью нагрева и охлаждения поверхности.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Кассир похитила более 20 миллионов из банка в Башкирии и скрылась

Обновлено 28 мая в 07:44
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
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