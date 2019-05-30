В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru 21:47

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.

В России резко подорожали билеты в плацкарт

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