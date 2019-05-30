Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru 21:47

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.
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Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
Известия17:01

Подробнее о событии

Объединение пассажиров России заявило о двукратном росте цен на плацкарт

РБК21:39

Плацкарт в два раза подорожал, узнали СМИ

Газета.Ru21:24

Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

Известия19:48

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Вести.Ru20:15

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Московский Комсомолец19:11

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Коммерсантъ21:20

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

РИА Новости18:30
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
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