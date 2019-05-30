В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru 21:47

Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва – Калининград (+ 100 %, 4021 рубль), Москва – Адлер (+ 97 %, 4143 рубля) и Новосибирск – Томск (+ 93 %, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.

с чего всё началось

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В России резко подорожали билеты в плацкарт

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