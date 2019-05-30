Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru 21:47

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.
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Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва – Калининград (+ 100 %, 4021 рубль), Москва – Адлер (+ 97 %, 4143 рубля) и Новосибирск – Томск (+ 93 %, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.
Известия17:01

Подробнее о событии

Объединение пассажиров России заявило о двукратном росте цен на плацкарт

РБК21:39

Плацкарт в два раза подорожал, узнали СМИ

Газета.Ru21:24

СМИ: стоимость билетов на плацкарт выросла в два раза

Московский Комсомолец19:11

СМИ: плацкартные билеты на лето резко подорожали

Вести.Ru20:15

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Коммерсантъ21:20

Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

Известия19:48

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

РИА Новости18:30
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