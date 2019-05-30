Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru 21:47
В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.
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с чего всё началось
Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва – Калининград (+ 100 %, 4021 рубль), Москва – Адлер (+ 97 %, 4143 рубля) и Новосибирск – Томск (+ 93 %, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.Известия17:01
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Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:56
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Авто
Названа стоимость обновленной Skoda Superb
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Общество
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Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено в 15:47
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
В Национальной хоккейной лиге состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
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Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.
Обновлено в 16:49
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В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
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Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика
Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено в 22:14
Происшествия
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Обновлено в 23:37
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
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Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 06:23
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В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
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Владимир Путин подписал закон об электронном голосовании в Москве
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».
Обновлено в 17:13
Политика
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Обновлено в 17:35
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
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Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
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Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить
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Обновлено в 09:05
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Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе
Пчелиный рой заблокировал пешеходное движение по мосту через реку Нарву, соединяющему Россию с Эстонией.
Обновлено в 15:41