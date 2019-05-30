Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru вчера в 21:47

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.
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Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
Известиявчера в 17:01

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В России резко подорожали билеты в плацкарт

Lenta.ruвчера в 21:47

Объединение пассажиров России заявило о двукратном росте цен на плацкарт

РБКвчера в 21:39

Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

Известиявчера в 19:48

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Коммерсантъвчера в 21:20

СМИ: стоимость билетов на плацкарт выросла в два раза

Московский Комсомолецвчера в 19:11

Плацкарт в два раза подорожал, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 21:24

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

РИА Новостивчера в 18:30
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Армия и оружие

Путин подписал закон об ответственности командиров за психологическое состояние солдат

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предполагает возложение ответственности на командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Технологии

В России презентовали первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Первый в Российской Федерации телефон с квантовым шифрованием называется ViPNet QSS Phone и стоит 30 млн рублей.
Обновлено вчера в 05:45
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста

16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика

Украинцев предупреждают о росте стоимости бензина в стране

Антимонопольный комитет Украины предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт из России.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол

Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:21
Религия

«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов

Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

Вертолет ВСУ разбился на Украине, погибли пять человек

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на западе Украины. Погибли четыре члена экипажа и офицер.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца

«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»

Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено вчера в 05:48
Здоровье

Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами

Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами.
Обновлено в 00:03
Происшествия

На Украине горит разведывательный корабль ВСУ

Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

Косово мешает лечению российского дипломата

Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика

5 миллиардов рублей потратят в Приморье на постройку арендного жилья

На 50 миллионов больше потратят в крае на закупку лекарств. Самая крупная сумма, которую потратит край, составляет 5 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ

Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Новые скверы Южно-Сахалинска пока не хорошеют

Не прошло и трех недель после публикации Sakh.com "Не по чертежу: студенты Южно-Сахалинска убедились в странностях ремонта городских скверов", как примеру студентов решил последовать глава министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области Семен Вялкин.
Обновлено вчера в 23:18
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