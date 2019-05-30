Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкартРИА Новости 18:30
Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов. Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах – это дотационный вид перевозок.
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с чего всё началось
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.Известия17:01
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Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Общество
Мединский предложил приватизировать памятники для их сохранения
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский предложил внести изменения в действующее законодательство и создать возможности для приватизации и вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия.
Обновлено в 11:47
Общество
Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, соответствующий документ опубликован на официальным портале правовой информации.
Обновлено в 18:53
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Финансы
Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир»
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский назначил нового главу госохраны
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.
Обновлено в 14:30
Политика
В конгрессе США допустили начало процедуры импичмента Трампа
Конгресс США рассматривает вариант импичмента президента страны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер 29 мая.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных выборов в течение ближайших месяцев, сообщает The Times of Israel.
Обновлено 27 мая в 14:10
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Футбол
Летнее трансферное окно в РПЛ будет открыто с 11 июня по 2 сентября
Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 будет открыто с 11 июня по 2 сентября, об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 11:25
Экономика
Около 180 млн рублей не хватает на выплаты зарплаты бюджетникам в Чите
Порядка 180 млн рублей не хватает в бюджете Читы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за половину ноября и декабрь текущего года.
Обновлено в 21:33
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик
Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).
Обновлено в 21:28
Технологии
Британские врачи предупредили о вреде вейпов
Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.
Обновлено в 20:08
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам
Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину поддержать идею властей Забайкалья о выходе из оптового энергорынка и переводе потребителей региона на более низкие регулируемые тарифы ФАС.
Обновлено в 18:44
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32