СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкартРИА Новости 18:30

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов. Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах – это дотационный вид перевозок.

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

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