Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкартLenta.ru вчера в 21:47

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают «Известия». Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года.
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Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
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В России резко подорожали билеты в плацкарт

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РБКвчера в 21:39
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В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
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Военнослужащие ЦВО получили около 80 единиц новой военной техники с начала года

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Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
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Райан Гиггз: «Я играл против Месси, но Зидан - лучший»

Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил, что Зинедин Зидан является лучшим футболистом, против которого он играл.
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Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

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Владимир Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду

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Общество

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Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
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Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями

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