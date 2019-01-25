Экономика

В России резко подорожала курицаLenta.ru 01:48

Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
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Курица в России подорожала более чем на 20%

Life.ru05:27

Курица резко подорожала в России

News.ru04:59

Минсельхоз зафиксировал резкое подорожание курицы

РЕН ТВ03:43

В России резко подорожала курица

РИА Новости04:56

Пошли на взлёт. В России зафиксировали повышение цен на курицу

Фонтанка.Ру03:17

Курятина за год подорожала на 22%

Коммерсантъ03:00

Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу

РБКвчера в 23:44
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Происшествия

В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление

Обновлено в 05:16
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Общество

«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой

Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Общество

Опрос: более половины россиян считают трудным поиск работы после вуза

Уточнятся, что каждый пятый респондент не считает, что сразу после получение диплома возможно найти работу.
Обновлено в 05:23
Происшествия

СК возбудил дело после попытки сжечь школьника в Москве

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Москве ФСБ ликвидировала лабораторию по производству наркотиков

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Москве лабораторию по производству синтетических наркотиков, а также наркотиков растительного происхождения в крупных партиях.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Один человек погиб при взрыве в китайском городе Чанчунь

В результате взрыва в городе Чанчунь на северо-востоке Китая погиб, по предварительным данным, один человек, сообщает 25 января местные СМИ.
Обновлено в 05:21
Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
Обновлено в 04:11
Происшествия

СК возбудил дело о взрыве в доме в Балашихе

Обновлено в 05:13
Авто

Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro

Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Общество

Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»

Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Технологии

Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам

Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Гаджеты

Xiaomi объявила цену на бюджетный смартфон Redmi Go

Главной отличительной особенностью нового Redmi Go будет низкая цена. Известно, что заплатить за смартфон нужно будет около 70 долларов.
Обновлено в 04:05
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Трое россиян убили ветерана ради 20 тысяч рублей

Трое жителей Ставропольского края убили ветерана Великой Отечественной войны ради похоронных денег.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских

По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии

Сенатор Бокова объяснила необходимость платной регистрации смартфонов

Документ о платной регистрации всех смартфонов госпожа Бокова разработала с группой парламентариев.
Обновлено в 03:47
Спорт

В МВД насчитали тысячи нелегально оставшихся гостей ЧМ-2018

В настоящее время на территории России незаконно находятся более пяти тысяч человек, которые приехали на чемпионат мира по футболу в 2018 году по паспорту болельщика.
Обновлено в 04:22
Авто

Названы самые популярные подержанные иномарки в России

Обновлено вчера в 09:09
Единоборства

Агент Емельяненко опроверг сообщения об отмене боя с Бейдером

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Джерри Миллен опроверг сообщения о плохом самочувствии спортсмена и возможной отмене боя с американцем Райаном Бейдером.
Обновлено в 05:13
Происшествия

После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу

Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Политика

ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию

Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Общество

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

Уникальные документы Центрального архива Минобороны России, многие из которых недавно рассекретили, представили на сайте МО РФ.
Обновлено в 02:16
Авто

Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada Vesta SW Cross готов к дебюту

Новое поколение Geely S1 может появиться в продаже уже весной 2019 года.
Обновлено в 05:37
Общество

Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал совладельцем портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Посол Италии передал 12,4 млн руб. детскому онкологическому центру

В пятницу посол Италии в РФ Паскуале Терраччано посетил Национальный центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и передал его президенту Александру Румянцеву чек на сумму около 12,4 млн руб. Эти средства были собраны в ходе благотворительной ярмарки "Рождественский базар", которую провело 4 декабря посольство Италии в РФ.
Обновлено в 03:48
Наука

Ученые нашли естественный способ защиты организма от рака

Процесс аутофагии в клетках в предраковом состоянии оказался естественным способом защиты организма от возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:51
Наука

Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют

Обновлено вчера в 15:09
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