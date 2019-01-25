Экономика
В России резко подорожала курицаLenta.ru 01:48
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
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Происшествия
На севере Красноярского края подросток открыл стрельбу возле школы
Обновлено в 03:34
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
Обновлено в 04:11
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Авто
Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro
Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Технологии
Apple уволила более 200 своих сотрудников
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Мэр Нефтеюганска попал в больницу после обысков, сообщил источник
Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, об обысках у которого сообщалось накануне, попал в больницу, рассказал РИА Новости источник в муниципалитете.
Обновлено в 01:02
Наука
Ученые нашли механизм предотвращения рака
Ученые пришли к выводу, что этот механизм фактически способствует гибели клеток в предраковом состоянии, тем самым предотвращая возникновение злокачественной опухоли.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
21 января несколько московских подростков подожгли друг друга и сняли происходящее на видео.
Обновлено в 03:58
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Обновлено вчера в 09:09
Общество
«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой
Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Полиция проверит данные о пропаже иконы из Исторического музея
Ранее Государственный исторический музей сообщил, что обратился в правоохранительные органы по результатам внутренней проверки после того, как хранитель не выдал икону "Богоматерь Смоленская Шуйская" для плановой выставки; в данный момент проводится полная сверка фонда древнерусской живописи в поисках данного экспоната.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда
Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
Общество
Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза
Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света
Обновлено вчера в 15:05
Кино
Netflix снимет сериал Resident Evil
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Здоровье
В России начнут использовать новую вакцину от гриппа
Минздрав России и Роспотребнадзор разработали и утвердили план поэтапного перехода на новую четырехвалентную вакцину против гриппа.
Обновлено в 02:51
Общество
Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»
Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Сообщения о минировании объектов в Иркутской области оказались ложными
Обновлено в 02:54
Авто
Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля
Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка
Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов
В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Культура
Автор «50 оттенков серого» выпустит в апреле новый эротический роман
Обновлено в 01:39
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Поезда дальнего следования в Саратовской области идут в четверг с задержкой до трех часов, причиной стали сложные метеоусловия — на регион обрушился сильный снегопад.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2
Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Выживший штурман рассказал о столкновении двух Су-34
Экипаж катапультировался – в этот момент, как рассказал штурман, он в последний раз видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден).
Обновлено в 02:38
Кино
США трижды отказали в визе номинированному на «Оскар» актеру
Актер из Мексики Хорхе Антонио Герреро, который в кинокартине "Рома" Альфонсо Куарона сыграл Фермина и был номинирован на Оскар, три раза получил отказ в визе от консульства Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:02