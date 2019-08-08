с чего всё началось

В Росстате утверждают, что наибольшему ценовому росту подвергся черный хлеб. В июне этого года стоимость килограмма такого мучного изделия составляла 50,54 рублей, что на 9,6% превысило прошлогоднюю цену.

Экономика Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками Bell Integrator завершила проект интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) банка «Возрождение» с электронными торговыми площадками (ЭТП).

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

Гаджеты Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10 Как и ожидалось, сегодня ночью компания Samsung официально представила смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+.

Политика «Интер РАО» может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии - Приходько Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году.

Политика Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД России.

Политика «Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).

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Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Авто Subaru объявила скидки на автомобили в августе В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

Общество Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Энергетика Цены на нефть растут после резкого падения В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.

Футбол Кононов: кредит доверия от Федуна существует Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.

Экономика Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам «Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Политика Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.