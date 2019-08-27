Политика
Lenta.ruВ России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Появились сведения об иске российской компании к Boeing из-за самолетов 737 Max
Взгляд.рувчера в 22:36
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Футбол
Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:48
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Экономика
В Татарии предложили выпускать вертолёты-дроны для нефтегазопроводов
Выступавший в ходе заседания совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», чешский антикризисный менеджер, директор по развитию бизнеса компания Logio Томаш Навратил предложил открыть в Татарии производство вертолётов-дронов, в которые была бы встроена технология техобслуживания газопроводов и нефтепроводов, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:12
Политика
Трамп заявил о близости США к достижению соглашения с ЕС по пошлинам
Соединенные Штаты очень близки к сделке с ЕС, переговоры проходят жестко, и европейцы очень не хотят, чтобы их автомобили обложили пошлинами, сообщил Трамп.
Экономика сегодня вчера в 15:15
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik вчера в 20:00
Экономика
Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс вчера в 14:25
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Кино
Курс на волшебство. В Венеции открывается 76-й кинофестиваль
В программе «Венецианская классика» покажут восстановленную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 22:30
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
Российская примадонна Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
iReactor вчера в 22:06
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия вчера в 15:00
Происшествия
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
Lenta.ru вчера в 16:26
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика
Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»
Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре.
БИЗНЕС Online вчера в 13:44
Политика
В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019
В день открытия, 27 августа, на авиасалон прибудет президент России Владимир Путин, который планирует провести в Жуковском встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
ТАСС вчера в 17:09
Происшествия
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
Мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь на вторник, сообщили РИА Новости в городской администрации.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Вторая семья в Москве рискует лишиться ребенка за участие в митинге
Новый День вчера в 04:42
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос»
Имена наставников в новом сезоне проекта "Голос" сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Sputnik Таджикистан 00:03
Авто
Новый Land Rover Defender тестируют на Нюрбургринге
В видео легко заметить, что Defender не создавался в качестве внедорожника для гонок.
SpeedMe вчера в 05:50
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны вчера в 12:07
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Политика
На Украине готовятся к банкротству ГТС и новому росту тарифов на газ
Предварительные объемы импорта составят 1,5 млрд кубометров в год, независимо от наличия транзита российского газа через украинскую ГТС.
ГЛАС.RU вчера в 05:08
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Общество
Покрасу Лампасу предложили создать арт-объект в городе Сланцы
РИА Новости вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Дима Билан признался в любви Яне Рудковской
На своей странице в соцсети Instagram Билан опубликовал фото с Рудковской, а в подписи рассказал, как относится к продюсеру.
RuNews24.ru вчера в 20:51
Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна вчера в 15:05
Общество
На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины
Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.
Вести.Ru вчера в 23:45