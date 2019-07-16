Политика

В России решили оставить в силе предложение Украины по морякамГазета.Ru 19:23

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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