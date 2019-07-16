Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякамГазета.Ru 19:23
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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«Дисфункция государственного аппарата»: Захарова прокомментировала провалы украинского МИДа в деле о задержанных моряках
Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.Комсомольская правда14:48
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Захарова объяснила, для чего России нужно участвовать в западных конференциях по свободе СМИ
Комсомольская правда15:21
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Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
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Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
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Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
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Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
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Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
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Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии
Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.
Обновлено в 14:08
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя (The National Interest)
Обновлено в 18:47
Политика
Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года
Украина продлила ограничения на поставки из России продуктов питания и обширной номенклатуры промышленных товаров еще на год, до конца 2020 года.
Обновлено в 14:26
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Общество
Посвященный московской промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро
Вагоны брендированного состава посвящены разным отраслям столичного производства: авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, особой экономической зоне, радиоэлектронике, пищевой и легкой промышленности, химической промышленности (косметика и парфюмерия), фармацевтике.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по Бэйлу
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Тоттенхэм". Английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, сообщает Marca.
Обновлено в 19:16
Футбол
Слух о переходе Облака из «Атлетико» в «ПСЖ» появился из-за голкипера «Сочи» Фролова
Вратарь "Сочи" Евгений Фролов рассказал, что из-за него появился слух о переходе голкипера "Атлетико" Яна Облака в "ПСЖ".
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
В США назвали «уязвимость» С-400
Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Футбол
Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень
Боевики радикального движения "Талибан" захватили без боя 20 деревень уезда Джолга в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на главу уезда Мохаммада Сарвара Акбари.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Происшествия
Корабль протаранил набережную в Петербурге
В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Интернет
Twitter создал новый дизайн. И от него нельзя отказаться
Почти год назад Twitter начали тестирование нового дизайна, и вот состоялся релиз.
Обновлено в 18:23
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31