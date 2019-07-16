Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" слушатели спросили официального представителя МИД РФ Марию Захарову о том, в силе ли предложение по задержанным украинским морякам.

с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам

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