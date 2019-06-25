Энергетика
В России решили не продлевать ограничение цен на топливоPrivet-Rostov.ru 13:52
Срок действия прошлогоднего соглашение истекает 1 июля. Напомним, соглашение было подписано нефтяных компаний с Минэнерго и ФАС. Речь шла о том, что правительство контролировало цены на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
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