Энергетика
В России решили не продлевать ограничение цен на топливоPrivet-Rostov.ru 13:52
Решение не продлевать соглашения было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с представителями нефтяных компаний 17 июня. На словах присутствующие договорились что рост цен на мелкооптовом рынке и на заправках не будет превышать показатели инфляции.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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