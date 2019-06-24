В России решили не продлевать ограничение цен на топливоPrivet-Rostov.ru 13:52

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.

с чего всё началось

Решение не продлевать соглашения было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с представителями нефтяных компаний 17 июня. На словах присутствующие договорились что рост цен на мелкооптовом рынке и на заправках не будет превышать показатели инфляции.

В России решили не продлевать ограничение цен на топливо

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