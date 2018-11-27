с чего всё началось

Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично. Женское обрезание — операция по удалению части женских гениталий.

В России решили наказать клинику за женское обрезание

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