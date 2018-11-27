Общество

В России решили наказать клинику за женское обрезание
Lenta.ru
09:12

Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично. Женское обрезание — операция по удалению части женских гениталий.
Lenta.ru09:12
с чего всё началось
В Москве медицинский центр «Бест Клиник» предоставляет девочкам от 5 до 12 лет услугу клиторэктомии — операции по «женскому обрезанию», после которой пациентка теряет чувствительность, пишет
 «Медуза».
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