Экономика

Средний чек россиян показал рекордный рост в февралеВзгляд.ру вчера в 05:55

В феврале 2019 года в России средний чек показал наивысшее значение и рекордный рост по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет – 573 рублей, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее, следует из данных исследовательского холдинга Romir.
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Андрей Милехин
Цены выросли прежде всего на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев.
— Андрей Милехин, учёныйВзгляд.ру вчера в 12:40
с чего всё началось

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в феврале вырос на 2,3%

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
РИА Новости12 марта в 20:45

Подробнее о событии

Средний чек россиян за поход в магазин вырос на 13 рублей

Московский Комсомолец12 марта в 21:22

Средний чек россиян за поход в магазин достиг рекордных отметок

Телеканал 360°вчера в 05:46

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

Коммерсантъвчера в 02:18

Рекордно много денег оставили россияне в магазинах в феврале

News.ru12 марта в 21:57

Почему россияне стали больше тратить

Взгляд.рувчера в 12:40

Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос

РЕН ТВ12 марта в 20:33

Средний чек россиян за поход в магазин в феврале показал рекордный рост

ПРАЙМ12 марта в 20:30
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Происшествия

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у детей

Обновлено в 02:10
Энергетика

В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Транспорт

На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика

МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Французская делегация прибыла в Крым

Французская делегация прибыла в Крым с визитом, приуроченным к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Телеведущий извинился за неуместный жест в сюжете о крушении Boeing

Обновлено в 03:06
Экономика

В России число зарегистрированных самозанятых превысило 40 тысяч

Официальный представитель ФНС России Борис Беляков еще в середине января говорил, что специальное приложение для смартфонов с начала года уже скачали "тысячи пользователей", а первый самозанятый зарегистрировался в первые же секунды наступления Нового года.
Обновлено в 02:57
Политика

Школьницу из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира

Несколько шведских и норвежских политиков номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Турнберг на Нобелевскую премию мира за вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением.
Обновлено в 03:13
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка

Банк России отозвал лицензию у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж

Авиакомпания Ethiopian Airlines отправила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
Обновлено в 02:18
Происшествия

На московских рынках нашли майнинг-фермы

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Москве у безработной украли сумку с 20 миллионами рублей

В Новой Москве неизвестный в подъезде жилого дома украл у женщины сумку с 20,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

В Петербурге взорвали банкомат, но деньги не похитили

Неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в магазине на Пулковском шоссе в в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:36
Общество

Россиянам разъяснили, кому и как платить налоги за туалеты и бани на дачных участках

Россиянам разъяснили, как следует платить налоги за строения на дачных участках и кто обязан это делать.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

СК возбудил дело в отношении главы Украинского института национальной памяти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины.
Обновлено в 03:02
Политика

В Минюсте США сверялись с Forbes, составляя «список олигархов»

Американское Министерство юстиции сверялось со списком богатых российских граждан журнала Forbes при составлении «списка российских олигархов».
Обновлено в 02:50
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

«Гоночный директор «Формулы-1» FIA Чарли Уайтинг скончался сегодня утром (14 марта 2019 года) в Мельбурне в результате эмболии лёгочной артерии», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Палата общин проголосовала против Brexit без соглашения с ЕС

Предложение правительства звучало так: "Палата отказывается одобрить выход из Европейского союза без соглашения о выходе и установления рамок для будущих отношений после 29 марта 2019 года; и отмечает, что выход без такой сделки останется пробелом в законодательстве Великобритании и ЕС, до тех пор, пока палата и союз не ратифицируют соглашение".
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

В Подмосковье десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Десять человек пострадали при столкновении автобуса с легковой автомашиной в Сергиево-Посадском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:33
Политика

Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва-Казань

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад о начале строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода в направлении Казани.
Обновлено в 01:45
Спорт

В России разработали замену мельдонию

Российские спортсмены стали использовать биологически активную добавку с аминокислотами и минералами вместо препарата мельдоний.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В одном из супермаркетов Петербурга обрушился пол

Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Депутат Верховной рады: Украина несет космические потери в Донбассе

Украина несет космические потери в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:33
Экономика

Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год упала в 111 раз

Выручка "КамАЗа" за отчетный период выросла на 4,1%, до 151,1 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 45,6%, до 10,01 млрд рублей, убыток от продаж составил 666,85 млн рублей против прибыли от продаж в 6,76 млрд рублей годом ранее.
Обновлено в 02:29
Финансы

Российские банки получат рекордную прибыль в 2019 году

Как уточняется в сообщении, по итогам 2019 года прибыль составит 1,9 трлн рублей против 1,3 трлн по итогам 2018 года, рентабельность банков вернется на уровень 2013 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Екатеринбурге задержали экс-координатора «Открытой России»

В Екатеринбурге задержан бывший координатор местного отделения «Открытой России» Максим Верников.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

Обновлено вчера в 23:15
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Оштрафован тюменский бизнесмен, застреливший знакомого на охоте

Главу тюменского агрокомплекса, который случайно застрелил на охоте своего знакомого, оштрафовали на сто тысяч рублей.
Обновлено в 03:30
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