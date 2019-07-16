Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета 05:24
"Оптовые цены уронили, а розница лишь немного подвинулась и оставила маржу себе", - уточнил эксперт. Ранее РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) сообщил о снижении оптовых цен на сахар до пятилетнего минимума.
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с чего всё началось
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).РБК00:00
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