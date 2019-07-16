Экономика

В России рекордно упали цены на сахарBFM.ru 07:08

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных «Союзроссахара». В ноябре, когда сахар впервые в прошлом году стал дешеветь в опте, 1 килограмм стоил в среднем 37 рублей, а в июне 2019-го — уже 26,9 рубля.
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Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
РБК00:00

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Телеканал 360°01:39

Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

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