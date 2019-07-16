Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета 05:24
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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с чего всё началось
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).РБК00:00
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Общество
Умерла актриса Театра Российской армии Ольга Вяликова
Обновлено в 07:43
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На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
«Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки
Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
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Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
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Обновлено в 05:44
Политика
Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота
В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о себе
Министерство обороны России подготовило проект, который будет являться обновлением дисциплинарного устава Вооруженных сил, а также запретит военным рассказывать о себе в Интернете и СМИ.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:44
Авто
Renault отчиталась о падении продаж на 6,7% в первом полугодии
Продажи Renault Groupe по итогам первого полугодия снизились на 6,7%, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 07:42
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро
Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики и рынка нефти после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствующих о замедлении во втором квартале 2019 года экономики страны.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Первый тест ASUS ROG Phone 2 со Snapdragon 855 Plus в бенчмарке
Для сравнения, у игрового Xiaomi Black Shark 2 на базе обычной версии Snapdragon 855 результат составляет 3428 и 10771 балл соответственно.
Обновлено в 07:50
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
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Общество
Малахов, Малышева и Соловьев оказались самыми раздражающими ведущими
На втором месте самых раздражающих телеведущих оказалась Елена Малышева, руководящая шоу «Жить здорово».
Обновлено в 07:33
Кино
Фильм «Барби» может снять Грета Гервик
Обновлено в 07:53
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48