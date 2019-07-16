Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета 05:24

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
РБК00:00

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В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ

РИА Новости04:11

РБК: оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

ТАСС04:09

В России рекордно упали цены на сахар

Lenta.ru01:41

Оптовые цены на сахар за последние девять месяцев упали на 27,5%

Коммерсантъ02:43

В России цена на сахар побила пятилетний рекорд

URA.Ru00:41

Оптовый сахар рекордно подешевел

Телеканал 360°01:39

Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

РБК00:00
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Армия и оружие

Российским военным запретят рассказывать о службе

Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
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Реконструкция Пушкинского музея начнется в 2023 году

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Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
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В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
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Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Кино

Режиссер Ари Астер рассказал о своем новом триллере «Солнцестояние»

В интервью "Газете.Ru" режиссер фильма рассказал о подробностях своей новой работы, объяснил, почему лента снималась на территории Венгрии, а также признался в любви к русскому кино.
Обновлено в 08:45
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
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Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Политика

Хакеры похитили у налоговой службы Болгарии данные о 5 млн граждан

Неизвестная группа хакеров похитила из компьютерной сети Национального агентства по доходам Болгарии (НАП) персональные данные более чем пяти миллионов граждан, что составляет около 3% от содержимого всей базы, заявил министр финансов республики Владислав Горанов во вторник, 16 июля.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Обновлено в 05:44
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
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В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы

Обновлено 14 июля в 18:35
Политика

Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов

По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе

Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Экономика

Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы

По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Кино

Эмма Стоун сыграет в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»

Режиссер «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл может вновь поработать с Эммой Стоун в своем новом фильме «Вавилон» (Babylon).
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Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Обновлено в 08:45
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
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Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика

Список Зеленского: в каких странах Украина сменит послов

Зеленский хочет поменять послов, прежде всего, в странах «Большой семерки», но у него пока не кандидатур им на замену.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду машин «скорой»

Госдума в третьем чтении приняла пакет законопроектов о введении административного и уголовного наказания за препятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.
Обновлено в 07:36
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
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Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
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