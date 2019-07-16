В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

с чего всё началось

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Армия и оружие Российским военным запретят рассказывать о службе Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.

Происшествия В Иваново тигр выбежал на проезжую часть Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.

Общество В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Кино Режиссер Ари Астер рассказал о своем новом триллере «Солнцестояние» В интервью "Газете.Ru" режиссер фильма рассказал о подробностях своей новой работы, объяснил, почему лента снималась на территории Венгрии, а также признался в любви к русскому кино.

ЖКХ Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Происшествия В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Политика В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.

Происшествия Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».

Политика Хакеры похитили у налоговой службы Болгарии данные о 5 млн граждан Неизвестная группа хакеров похитила из компьютерной сети Национального агентства по доходам Болгарии (НАП) персональные данные более чем пяти миллионов граждан, что составляет около 3% от содержимого всей базы, заявил министр финансов республики Владислав Горанов во вторник, 16 июля.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Происшествия Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.

Политика Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.

Происшествия Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.

Экономика Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.

Кино Эмма Стоун сыграет в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд» Режиссер «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл может вновь поработать с Эммой Стоун в своем новом фильме «Вавилон» (Babylon).

Происшествия Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Политика Список Зеленского: в каких странах Украина сменит послов Зеленский хочет поменять послов, прежде всего, в странах «Большой семерки», но у него пока не кандидатур им на замену.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду машин «скорой» Госдума в третьем чтении приняла пакет законопроектов о введении административного и уголовного наказания за препятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

Футбол «Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.