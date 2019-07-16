Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета 05:24

"Оптовые цены уронили, а розница лишь немного подвинулась и оставила маржу себе", - уточнил эксперт. Ранее РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) сообщил о снижении оптовых цен на сахар до пятилетнего минимума.
Читать в источнике
с чего всё началось

Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
РБК00:00

Подробнее о событии

Цены на сахар в России рекордно снижаются

News.ru01:40

В России цена на сахар побила пятилетний рекорд

URA.Ru00:41

Оптовые цены на сахар за последние девять месяцев упали на 27,5%

Коммерсантъ02:43

В России рекордно упали цены на сахар

Lenta.ru01:41

В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ

РИА Новости04:11

Оптовый сахар рекордно подешевел

Телеканал 360°01:39

Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Происшествия

В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова

Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба

Обновлено в 03:44
Происшествия

Фура Киркорова вылетела с дороги

Грузовик, перевозивший сценическое оборудование звезды, 16 июля вылетел с трассы и оказался за пределами дороги.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной

В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Егоров: арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ «Спартак» - «Сочи»

Судья Владимир Москалев неудачно провел матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Сочи".
Обновлено в 06:24
Авто

Volkswagen представил новую механическую коробку передач

Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Кремль прокомментировал идею конфискации имущества коррупционеров

Идея о конфискации имущества коррупционеров, о которой 16 июля заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, нуждается в экспертной проработке.
Обновлено в 05:56
Происшествия

На российском пляже найдены тела семи человек

Обновлено в 01:52
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC научился открывать двери

Обновлено в 05:49
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Экономика

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн

Как сообщает агентство Bloomberg, правительство Венесуэлы сумело продать 12 июля еще около тонны золота за рубеж, выручив около $40 млн.
Обновлено в 04:24
Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика

Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года

Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика

Роман Троценко займется золотом

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев продает Fincraft Holdings Ltd, на балансе которой находятся 22,4% акций в золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Обновлено в 06:25
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца

В понедельник стало известно о помещении под домашний арест по подозрению в госизмене сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика

ММК в I полугодии увеличил выпуск стали на 0,4%

Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2019 года увеличила производство стали по сравнению с годом ранее на 0,4% — до 6,198 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:11
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Авто

В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline

Сегодня, 16 июля компания Nissan официально презентовала в Японии обновленный Nissan Skyline.
Обновлено в 04:25
Футбол

В Турции футбольный клуб по ошибке купил не того игрока и выгнал его

Клуб второй футбольной лиги Турции "Менемеспор" оказался в невероятной ситуации.
Обновлено в 05:55
Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Обновлено в 02:32
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Политика

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Главное