В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

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Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей. В ноябре оптовая цена на один килограмм сахара составляла 37 рублей.

Оптовая цена на сахар в России рекордно упала

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