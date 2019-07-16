Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета 05:24

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
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