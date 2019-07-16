Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета 05:24
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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с чего всё началось
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).РБК00:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:28, Вашингтон
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Малахов и Бузова номинированы на премию ТЭФИ-2019
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В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Аргументам и фактам», что «охота на россиян» в третьих странах является инструментом давления США.
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Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
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Космос
Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner
У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Политика
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Обновлено в 17:22
Космос
Уфолог обнаружил в приложении Google Sky инопланетные структуры
Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на официальном портале обнародовал информацию об обнаруженных инопланетных структурах.
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Здоровье
Двадцать тысяч новых посредников в здравоохранении
Только что прошла 2-я Всероссийская конференция "ОМС: права и новые возможности российских пациентов".
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Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Наука
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Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
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Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
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Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
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Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
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Минниханов поднялся в рейтинге политической устойчивости губернаторов
Президент Татарстана Рустам Минниханов занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
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Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
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Виктория Демидова рассекретила имя новорожденного сына
После рождения сына Виктория взялась за фигуру: пересмотрела рацион и стала вести более активный образ жизни.
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Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
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