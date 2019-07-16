Экономика
В России рекордно упали цены на сахарLenta.ru 01:41
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей.
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с чего всё началось
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).РБК00:00
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