В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

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Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей.

В России рекордно упали цены на сахар

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