МВД разрешило водителям использовать новые регистрационные знаки Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России.

с чего всё началось

Российские владельцы автомобилей японского производства и мотоциклисты смогут использовать автомобильные номера нового, более компактного и удобного для крепления формата. Об этом 17 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения ГИБДД РФ.

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