Авто
В России разрешили использовать автономера компактного размераREGNUM 00:54
Российские владельцы автомобилей японского производства и мотоциклисты смогут использовать автомобильные номера нового, более компактного и удобного для крепления формата. Об этом 17 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения ГИБДД РФ.
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с чего всё началось
МВД разрешило водителям использовать новые регистрационные знаки Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России.Коммерсантъвчера в 18:22
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Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин
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