с чего всё началось

По данным издания, в разрабатываемой системе налогообложения криптовалют юристы предлагают предоставить льготы майнерам, отменить НДС на операции с цифровыми валютами, а также создать единую систему кросс-курсов для денежного измерения токенов.

Экономика и жизнь

Политика Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.

Общество «Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.

Экономика В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.

Политика Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Политика Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.

Общество Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.

Экономика Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего Востока На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей.

Политика Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.

Происшествия Состояние пострадавшей в ДТП с бывшим вице-губернатором ухудшилось Состояние студентки из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось.

Политика Россия нуждается в реформировании лесопожарной сферы Интересно, что свою помощь в тушении пожаров предложил России президент США Дональд Трамп.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

Экономика Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов На фоне потерь от лесных пожаров страховое лобби предлагает возродить дискуссию о страховании лесного фонда.

Политика США продлили ограничения на ядерную программу Ирана Госсекретарь США Майкл Помпео продлил действие ограничений на ядерную программу Ирана.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.