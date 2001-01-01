Экономика

В России разработают систему налогообложения криптовалютInc. Russia вчера в 05:54

По данным издания, в разрабатываемой системе налогообложения криптовалют юристы предлагают предоставить льготы майнерам, отменить НДС на операции с цифровыми валютами, а также создать единую систему кросс-курсов для денежного измерения токенов.
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с чего всё началось

Налог на намайненную стоимость

Юристы задумались об обложении цифровых активов Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов.
Коммерсантъ30 июля в 18:01

Подробнее о событии

Криптоактивы нуждаются в налоговом регулировании

Экономика и жизньвчера в 09:05

Налог на намайненную стоимость

Коммерсантъ30 июля в 18:01

В России начали разработку системы налогообложения криптоактивов

Snob.ruвчера в 03:37

Российские юристы готовят налоги для криптовалют

Реальное времявчера в 00:58

СМИ: цифровые активы в России хотят обложить налогом

Телеканал 360°30 июля в 23:10

В АЮР обсудили налогообложение криптовалюты

Право.рувчера в 04:54

Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы

РБК30 июля в 11:58
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика

В Белом доме раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 00:09
Политика

Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске

Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Экономика

Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Обновлено вчера в 03:35
Общество

«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено 30 июля в 19:28
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Общество

Погода в Москве на 1 августа 2019 года: дождь и до 17 градусов тепла

Обновлено в 00:33
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Футбол

Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны

Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено вчера в 07:48
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире

Обновлено в 00:36
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки

С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разбила мужу нос после слухов о разводе

Диана случайно «зарядила» веслом прямо по лицу мужу, разбив ему нос.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего Востока

На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей.
Обновлено в 00:23
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Состояние пострадавшей в ДТП с бывшим вице-губернатором ухудшилось

Состояние студентки из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось.
Обновлено вчера в 01:11
Политика

Россия нуждается в реформировании лесопожарной сферы

Интересно, что свою помощь в тушении пожаров предложил России президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 01:02
Футбол

Атлетико разгромил сборную звезд MLS

Обновлено в 00:01
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика

А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Возвращение обновленного Volkswagen Golf

Обновлено в 00:30
Экономика

Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов

Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов На фоне потерь от лесных пожаров страховое лобби предлагает возродить дискуссию о страховании лесного фонда.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

США продлили ограничения на ядерную программу Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео продлил действие ограничений на ядерную программу Ирана.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:02
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