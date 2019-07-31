с чего всё началось

По данным издания, в разрабатываемой системе налогообложения криптовалют юристы предлагают предоставить льготы майнерам, отменить НДС на операции с цифровыми валютами, а также создать единую систему кросс-курсов для денежного измерения токенов.

Политика Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.

Политика Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири «Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Шоу-бизнес Ростовская модель Костенко поддержала Тарасова в скандале с алиментами Подписчики раскритиковали модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону после того, как она влезла в скандал ее мужа Дмитрия Тарасова с экс-супругой Оксаной Пономаренко, обсуждение появилось в Instagram девушки.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Политика Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании заключить с РФ сделку по вопросу контроля над вооружениями.

Гаджеты Поставки смартфонов падают: Samsung и Huawei в лидерах Лидером рынка является Samsung: во втором квартале текущего года южнокорейский гигант отгрузил 76,9 млн смартфонов.

Общество Утвержден список потенциально опасных собак Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Общество Россия приостановит ввоз фруктов из Китая Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.

Экономика Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

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Общество Практика публичных извинений в Чечне коснулась подростков Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни вызвал возмущение местных жителей.

Экономика Газпром Капитал станет владельцем пакета акций Россетей и ФСК ЕЭС Как стало известно, компания Газпром Капитал, единственным участником которой является Газпром, станет владельцем пакета акций, который составляет 1,28% уставного капитала Россетей и 0,75% уставного капитала ФСК ЕЭС.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Общество Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.

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Космос Российский «Союз МС» окажется ненужным Европе Европейские астронавты вскоре перестанут летать на Международную космическую станцию (МКС) при помощи российских пилотируемых кораблей «Союз МС», сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

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Происшествия В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.