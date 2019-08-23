Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеевLenta.ru вчера в 16:45
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.
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с чего всё началось
Министерство транспорта России подготовило проект постановления, регулирующий правила дорожного движения для пользователей электромеханических транспортных средств (ЭМТС) - электробайков, электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес.Интерфаксвчера в 10:02
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В России собираются регламентировать передвижение на электросамокатах и гироскутерах
Коммерсантъвчера в 12:01
Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, касающихся электроскутеров
Парламентская газетавчера в 08:49
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