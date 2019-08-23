Министерство транспорта России подготовило проект постановления, регулирующий правила дорожного движения для пользователей электромеханических транспортных средств (ЭМТС) - электробайков, электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес.

с чего всё началось

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев

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