Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев

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