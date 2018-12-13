Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщил в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".

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В России создан и проходит лётные испытания первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы.

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