Армия и оружие

В России разработали ударный беспилотник-перехватчик
RT на русском
09:38

В России создан и проходит лётные испытания первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы.
RT на русском09:38
с чего всё началось

В России создали первый ударный беспилотник-перехватчик «Карнивора»

Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщил в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".
ТАСС09:41

Подробнее о событии

Разработчик сообщил об испытаниях малого ударного дрона-перехватчика

РБК10:16

В России разработали ударный беспилотник-перехватчик

Газета.Ru09:44

В России создали первый ударный беспилотник-перехватчик «Карнивора»

ТАСС09:41

В России разработали ударный беспилотник-перехватчик

RT на русском09:38

«Плотоядный» беспилотник создан в России

Вести.Ru09:32

В России разработан первый беспилотник-перехватчик

Взгляд.ру09:31

Россия начала испытания беспилотного перехватчика

Российская газета10:06
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Армия и оружие

МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе

Захарова подчеркнула, что конечной целью провокационных действий украинской стороны является захват находящейся под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР) территории Приазовья и выход на границу с РФ.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности РФ развивать военное сотрудничество с Индией

Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Индией на долгосрочной основе, заявил в четверг глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-160 над акваторией Карибского моря.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Операция Турции против курдов может сказаться на ситуации в Идлибе

Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Украина накрыла Донбасс ракетами С-300

При маневрах украинцы использовали не что-нибудь, а комплексы С-300. Учения инициировал командующий ООС Сергей Наев.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы

В министерстве транспорта Соединенных Штатов сообщили, что в случае военной угрозы американскому резервному флоту будет не хватать свыше 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

В США испугались российской «Мертвой руки»

Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») мог стать еще более смертоносным, пишет The National Interest.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Российский спецназ получил автомат, который NI назвал «супероружием»

Российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12, которые американские СМИ назвали "супероружием".
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Эксперт назвал победителя в бою между Су-57 и F-35

Российский истребитель Су-57 выиграет в воздушном бою у американского истребителя F-35.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене

Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

В новую авиабригаду на Урале поступили первые «Крокодилы»

Серийный выпуск ударного вертолета Ми-24 "Крокодил" начался в 1971 году. Модификация Ми-24П появилась через десять лет.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники

В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Полторак заявил, что Россия переместила «Искандеры» поближе к Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак сделал пугающее заявление о том, что Россия переместила ракетные комплексы "Искандер".
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Сирийский солдат поблагодарил русских, сражавшихся с ИГ

В американском издании предположили, что русские, о которых говорит сирийский солдат — это военнослужащие из Сил специальных операций или добровольцы.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Гранатометчики морской пехоты Балтийского флота уничтожили десант условного противника

В ходе полевых занятий на учебно-методическом сборе гранатометчики морской пехоты Балтийского флота на полигоне Хмелевка в Калининградской области уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника.
Обновлено в 10:12
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