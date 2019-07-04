Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полокРоссийская газета 02:59
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш". Как сообщает агентство " РИА Новости", интерьер нового плацкарта насыщен серыми тонами с вкраплениями красного цвета.
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В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
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Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17
Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.
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Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили публично признался Надежде Оболенцевой в любви
Примечательно, что Гигинеишвили познакомил с Оболенцевой свою старшую дочь, 13-летнюю Марию от первого брака с певицей Анастасией Кочетковой, и даже взял девочку на совместный отдых с ним и его избранницей в Майами.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Потерявшийся в Кембридже питон несколько дней прятался на дереве
Трехметровый сетчатый питон, который несколько дней ползал по территории британского Кембриджа и пугал студентов, наконец найден после многочисленных попыток его отыскать, сообщает Cambridgeshire Lіvе.
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Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяца
Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
Обновлено в 00:34
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году
Ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от атак, приписываемых Silence (другой основной группировке), - не менее 14,4 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский назначил руководство СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
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Экономика
Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве
Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.
Обновлено в 04:54
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что страна может стать арктическим игроком.
Обновлено в 04:20
Политика
Путин рассказал о наставлении от папы Римского
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении.
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Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Общество
На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Авто
В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»
Обновлено в 03:13
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
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Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Культура
Умер актёр из сериала «Она написала убийство» Арт Джонсон
Американский комедийный актёр Арт Джонсон ушёл из жизни в Лос-Анджелесе после борьбы тяжёлым недугом.
Обновлено в 04:53