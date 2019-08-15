Транспорт
Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогахRT на русском 04:30
«Методика в настоящее время дорабатывается», — сказал представитель ведомства. По его словам, срок доработки — сентябрь. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер.
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с чего всё началось
Сегодня, напомним, вопрос установки камер частично раскрыт в ГОСТе 2016 года и регламенте МВД по надзору за движением 2017 года: стационарные камеры могут быть установлены на стойках и опорах, передвижные — на штативах, треногах, вышках; комплексы устанавливаются на дорожных участках, где произошло три или более ДТП за год.Коммерсантъвчера в 18:29
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