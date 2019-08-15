Сегодня, напомним, вопрос установки камер частично раскрыт в ГОСТе 2016 года и регламенте МВД по надзору за движением 2017 года: стационарные камеры могут быть установлены на стойках и опорах, передвижные — на штативах, треногах, вышках; комплексы устанавливаются на дорожных участках, где произошло три или более ДТП за год.

с чего всё началось

«Методика в настоящее время дорабатывается», — сказал представитель ведомства. По его словам, срок доработки — сентябрь. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер.

Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах

Происшествия Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.

Футбол Фанат-неудачник выбежал на поле и рассмешил зрителей Мужчина выбежал на поле с мячом, подбежал к воротам и попытался забить гол. Однако попытка оказалась неудачной, он промахнулся и упал.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Здоровье Вредным для здоровья признано дорогое жилье На состоянии здоровья негативно сказывается в США высокая стоимость жилья.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ» Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).

Политика Украина пожизненно обеспечит Порошенко Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.

Гаджеты Глава OnePlus подтвердил скорый выход нового флагмана компании Помимо Пита Лау, также о скором анонсе OnePlus проболтался и американский оператор мобильной связи Sprint, сообщив, что что компания выпустит смартфон с поддержкой 5G от известного китайского производителя уже в конце этого года.

Происшествия К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Происшествия Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321 Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.

Происшествия В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Шоу-бизнес Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.

Происшествия На Кубани 9-летняя девочка случайно убила своего 6-летнего брата 9 августа в вечерние часы на Кубани 9-летняя девочка по неосторожности убила своего 6-летнего брата.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Космос ВВС США сообщили о взрыве в космосе В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.

Политика Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

Интернет В Microsoft признались, что прослушивают разговоры пользователей Компания Microsoft призналась, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Vice.

Армия и оружие Польша поддерживает американский план по «устрашению России» В «Военном обозрении» отмечают, что Польша помимо увеличения военного контингента США на своей территории, намеренна увеличить численность собственных вооруженных сил до 200 тысяч человек.

Шоу-бизнес Бывшая жена Башарова родила сына Екатерина Архарова родила сына. О счастливом событии сообщил нынешний супруг бывшей жены Марата Башарова.

Футбол Михайличенко возглавил киевское «Динамо» Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

Наука Нейросеть научилась предсказывать движения человека по позе Алгоритм на основе видео создает анимированную 3D-модель человека, выполняющего то или иное действие.