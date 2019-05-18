Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»REGNUM 11:20
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов. Об этом заявил на выставке MILEX-2019 заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в интервью РИА Новости.
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Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
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Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы
Четыре года назад на фоне пагубной привычки у родственника Пугачевой случилась беда: парализовало ноги.
Обновлено в 14:00
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Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.
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Футбол
Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин
В возрасте 65 лет не стало футбольного тренера Александра Ирхина.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Швейцарии
В рамках группового этапа мирового первенства действующие чемпионы мира, сборная Швеции, добыли волевую победу над швейцарцами.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги.
Обновлено в 14:42
Происшествия
При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек
Обновлено в 14:40
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Двое успели, а третьего раздавило упавшим забором, сделанным из бетонных плит.
Обновлено в 13:28
Политика
Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57
Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:01
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
Обновлено в 15:36
Хоккей
Канада разгромила Германию на чемпионате мира
Обновлено в 15:05
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Обновлено в 09:02
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Студент Уральского государственного университета путей сообщения Антон Савельев рассказал, что ему грозит отчисление из-за участия в митингах против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 16:28
Наука
Килограмм пересчитают: 20 мая эталон измерения веса изменится
Обновлено в 14:13
Политика
Министр обороны Эстонии раскритиковал восстановление России в ПАСЕ
Министр обороны Эстонии Юри Луйк выступил против решения вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Политика
О сокращении числа украинцев сообщил Госстат страны
Численность населения Украины за три месяца 2019 года сократилась более чем на 70 тысяч человек.
Обновлено в 13:54
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Политика
Эстония указала Италии её место в вопросе санкций против РФ
Ранее вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия санкций с России и полного реформирования Европарламента и Еврокомиссии, писал News.ru.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Время работы сахалинских поликлиник увеличится
Напомним, ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед сахалинским правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь к работе в больницах и поликлиниках высококвалифицированных специалистов, сократить очереди более чем в два раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием.
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