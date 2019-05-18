Армия и оружие

В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»REGNUM 11:20

В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов. Об этом заявил на выставке MILEX-2019 заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в интервью РИА Новости.
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Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты «Монолит»

Российская газета09:40

Опытный образец ракеты нового поколения «Монолит» может появиться в 2021–2022 годах

Коммерсантъ11:26

«Техмаш» согласовывает с Минобороны техзадание на новую управляемую ракету «Монолит»

ТАСС10:41

Озвучены сроки создания «Монолита»

Вести.Ru09:40

Опытный образец авиаракеты «Монолит» появится в 2021–2022 годах

РБК12:07

Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах

RT на русском09:33

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»

РИА Новости09:06
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
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