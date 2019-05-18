В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»REGNUM 11:20

В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов. Об этом заявил на выставке MILEX-2019 заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в интервью РИА Новости.

Происшествия Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.

Кино Новая экранизация Mortal Kombat получила точную дату выхода Издание Variety выяснило, что Warner Bros. уже назначила точную дату выхода нового фильма по Mortal Kombat на больших экранах: следующая "Смертельная Битва" начнётся 5 марта 2021 года.

Политика Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Транспорт British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев с 3 октября.

Политика Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.

Гаджеты Рост пользовательской базы iPhone в США замедлился по итогам квартала Компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала данные нового исследования, согласно которым, по итогам второго финансового квартала 2019 года было отмечено замедление роста пользовательской базы iPhone на территории США.

Политика Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым Украине Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Происшествия Самолет Utair не смог вылететь из Сургута В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.

Футбол «Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.

Шоу-бизнес Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Политика Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Шоу-бизнес Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.

Политика В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95% Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.

Культура Купленная как стилизация под Пикассо картина оказалась подлинником Эксперты считают, что это был подготовительный набросок, который Пикассо подарил британцу Роланду Пенроузу Теперь стоимость этого полотна взлетела до 750 тыс фунтов стерлингов.

Политика Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно Министерство транспорта РФ выполнит поручение президента РФ Владимира Путина об открытии железнодорожной части Крымского моста раньше срока, об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Крым.

Футбол Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса» Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.

Хоккей Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей» Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.

Политика В России отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT констатировал, что Зеленский начинает повторять ошибки и риторику Порошенко, который на протяжении пяти лет говорил о грядущем возвращении Крыма, украинском флаге над Севастополем и другими городами полуострова, а также делал прочие заявления в подобном ключе.

Политика Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.