ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусораRT на русском вчера в 03:51
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Как отмечается, речь идёт о плате за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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с чего всё началось
Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.Телеканал 360°вчера в 06:01
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