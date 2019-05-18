Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»РИА Новости вчера в 09:06
Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019. "Полностью раскрывать информацию по ракете "Монолит" не будем.
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Опытный образец ракеты нового поколения «Монолит» может появиться в 2021–2022 годах
Коммерсантъвчера в 11:26
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