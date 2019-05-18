В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»РИА Новости 09:06

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019. "Полностью раскрывать информацию по ракете "Монолит" не будем.

Музыка Google предсказал победителя «Евровидения» Похожий эксперимент Google провел в 2017 году на «Евровидении» в Украине и правильно предсказал победу певца Салвадор Собрал из Португалии.

Политика В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Политика Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предложит британским парламентариям пакет мер для включения их в законопроект к соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов в отношении ее плана по реализации процесса Brexit.

Единоборства Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.

Общество Гороскоп на 19 мая Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Наука Российские ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей Бесконтактный прибор для борьбы с бессонницей и улучшения качества сна создали ученые из Центра нейротехнологий сна и бодрствования и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, им уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор центра Илья Блохин.

Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Российская армия приняла на вооружение первую бригаду РСЗО «Торнадо-С» Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Происшествия Самолет Utair не смог вылететь из Сургута В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.

Футбол Влашич из-за травмы покинул поле в матче РПЛ с «Ахматом» Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич вынуждено был заменен в матче 29-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".

Музыка Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.

Наука Психологи сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.

Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».

Спорт Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.

Общество Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Общество «Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.

Политика Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.