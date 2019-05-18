В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»РИА Новости 09:06

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019. "Полностью раскрывать информацию по ракете "Монолит" не будем.

Политика Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Музыка Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.

Происшествия Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.

Происшествия Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.

Футбол «Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.

Авто Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.

Здоровье Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.

Авто Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Футбол Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа 46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.

Политика Порошенко предложил дать автономию крымским татарам Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.

Общество Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.

Наука Алгоритм показал последствия изменения климата Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Армия и оружие Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

Происшествия У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.