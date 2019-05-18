Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»РИА Новости 09:06
Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019. "Полностью раскрывать информацию по ракете "Монолит" не будем.
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Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
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В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.
Обновлено в 19:15
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Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
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Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
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Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф
Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 17:34
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа
46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко предложил дать автономию крымским татарам
Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков
Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
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Обновлено 16 мая в 09:51
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Обновлено в 15:40
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
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Обновлено в 05:37
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15