Армия и оружие

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»РИА Новости 09:06

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019. "Полностью раскрывать информацию по ракете "Монолит" не будем.
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Какой будет российская авиационная ракета нового поколения

RT на русском18:15

Опытный образец авиаракеты «Монолит» появится в 2021–2022 годах

РБК12:07

«Техмаш» обозначил сроки завершения разработки авиаракеты «Монолит»

Известия09:34

«Техмаш» согласовывает с Минобороны техзадание на новую управляемую ракету «Монолит»

ТАСС10:41

Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты «Монолит»

Российская газета09:40

Опытный образец ракеты нового поколения «Монолит» может появиться в 2021–2022 годах

Коммерсантъ11:26

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»

РИА Новости09:06
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Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф

Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 17:34
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа

46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.
Обновлено в 05:54
Политика

Порошенко предложил дать автономию крымским татарам

Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено в 13:45
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Происшествия

В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100

Обновлено вчера в 12:16
Общество

Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков

Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
Обновлено в 13:07
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Анжелика Варум назвала период СССР «семидесятилетним рабством»

Обновлено в 12:36
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
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