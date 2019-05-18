Армия и оружие

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»РИА Новости 09:06

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019.
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Озвучены сроки создания «Монолита»

Вести.Ru09:40

Опытный образец ракеты нового поколения «Монолит» может появиться в 2021–2022 годах

Коммерсантъ11:26

«Техмаш» согласовывает с Минобороны техзадание на новую управляемую ракету «Монолит»

ТАСС10:41

Опытный образец авиаракеты «Монолит» появится в 2021–2022 годах

РБК12:07

Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты «Монолит»

Российская газета09:40

Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах

RT на русском09:33

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»

РИА Новости09:06
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
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Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

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В Сети предложили Зеленскому способ «вернуть Крым»

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Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

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Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

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Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
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Экономика

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Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
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Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

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Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
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Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи»

Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".
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ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
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В пригороде Баку загорелся торговый центр

Пожар вспыхнул в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве Азербайджана.
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Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы

Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
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Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
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Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»

Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:39
Футбол

«Бавария» стала чемпионом Германии в седьмой раз подряд

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1.
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