Армия и оружие
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130Деловое.ТВ 05:06
Летающая лаборатория будет создана для поддержки войск на поле боя. В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".
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с чего всё началось
Аналог американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя AC-130 разрабатывается в России, уже разработан аванпроект на базе транспортника Ан-12 с пушками калибра 57 мм. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия-2019".ТАСС01:20
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