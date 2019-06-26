В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130Деловое.ТВ 05:06

Аналог американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя AC-130 разрабатывается в России, уже разработан аванпроект на базе транспортника Ан-12 с пушками калибра 57 мм. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия-2019".

с чего всё началось

Летающая лаборатория будет создана для поддержки войск на поле боя. В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".

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