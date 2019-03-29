В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снарядRT на русском 02:16

Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире, создается в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

с чего всё началось

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире. Об этом рассказал управляющий директор КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Общество Великобритания с 29 марта повысит стоимость виз С 29 марта Великобритания повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.

Политика Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Происшествия Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Авто Renault Duster получил новую спецверсию Adventure Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Футбол Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром» Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Экономика В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по России.

Происшествия У московского пенсионера после пожара в квартире пропало 2 млн рублей В Москве у пожилого мужчины после пожара в квартире пропали 2,2 млн рублей.

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Политика Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.

Происшествия У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.

Армия и оружие Израиль нанес авиаудар по Алеппо Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.

Политика Трамп поддержит Джонсона в борьбе за пост британского премьера Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов поддержать бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, если тот решит баллотироваться на пост премьер-министра.

Экономика Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .

Политика Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.

Здоровье В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.