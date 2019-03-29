Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снарядRT на русском 02:16
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире. Об этом рассказал управляющий директор КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.
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с чего всё началось
Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире, создается в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.РИА Новости01:56
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Эксперт рассказал об особенностях уникального управляемого артиллерийского снаряда
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