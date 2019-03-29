Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снарядRT на русском 02:16
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире. Об этом рассказал управляющий директор КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире, создается в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.РИА Новости01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт рассказал об особенностях уникального управляемого артиллерийского снаряда
Народные новости04:49
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Лиза Триандафилиди о разводе: «Поговорила с Алексеем. Все нормально»
Всего через несколько дней настроение Елизаветы резко изменилось. Она рассказала, что им с Алексеем удалось поговорить по душам.
Обновлено в 03:00
Политика
Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России
США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида
Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия
Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
Обновлено в 04:31
Общество
В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским
Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3
Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Общество
В Новой Москве открылся новый завод
Обновлено в 08:03
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Футбол
«Открытие Арена» признана стадионом года по версии Sport Business Awards
28 марта состоялось награждение лауреатов премии в области спортивного бизнеса по версии Sport Business Awards.
Обновлено в 08:26
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Футбол
ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад
Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян
Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Политика
Жителям Италии разрешили убивать грабителей
Глава МВД Италии Маттео Сальвини пояснил, что закон не приведет к "Дикому Западу" в стране и позволит соблюдать интересы добропорядочных граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
Обновлено в 08:19
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Обновлено в 05:00