Армия и оружие
В России создают уникальный управляемый артиллерийский снарядМосква 24 03:46
В России создают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А. Э. Нудельмана Валерий Макеев.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире, создается в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.РИА Новости01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт рассказал об особенностях уникального управляемого артиллерийского снаряда
Народные новости04:49
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Наука
У «тыквенных» лягушек есть кости, которые светятся через кожу
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Общество
Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»
Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Политика
Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу
О защите госсимволов По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова
Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 07:55
Происшествия
«Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования»
Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:37
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Политика
Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Политика
Депутаты и сенаторы продолжат поиски компромисса по закону о хостелах
О продолжении поиска компромисса по закону о хостелах сообщил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Обновлено в 12:24
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Общество
Больше половины россиян экономят энергоресурсы
С каждым годом все больше россиян проявляют интерес к акции. Если в 2013 году о ней знали 36% опрошенных, то в 2019 году – 56%.
Обновлено в 07:35
Экономика
Инвесторы оценили сервис заказа такси Lyft в $24,3 млрд
С учетом акций и опционов, выданных сотрудникам, рыночная капитализация Lyft в результате IPO составила $24,3 млрд.
Обновлено в 07:41
Музыка
В Тамбовской области открывается XXXVIII Рахманиновский фестиваль
Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу на сцене Тамбовского драматического театра.
Обновлено в 12:11
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно
Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено вчера в 16:16
Технологии
Несколько VPN-сервисов отказались выполнять требования Роскомнадзора
Отказом на требование Роскомнадзора о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) ответили представители сервисов OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited и TopGuard 29 марта, сообщают Ведомости.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Экономика
«Газпром» купит компании Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко.
Обновлено вчера в 20:23