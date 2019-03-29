Армия и оружие

В России создают уникальный управляемый артиллерийский снарядМосква 24 03:46

В России создают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А. Э. Нудельмана Валерий Макеев.
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В России разрабатывают не имеющий аналогов в мире артиллерийский снаряд

Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире, создается в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.
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