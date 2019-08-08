Экономика
В России растёт число купленных в кредит автомобилейОбластная газета вчера в 07:59
Во втором квартале 2019 года число купленных в кредит автомобилей составило 241,2 тыс. единиц. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитического агентства «Автостат», больше всего автокредитов было выдано в Москве (19,4 тысячи штук).
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Жители региона все глубже влезают в «долговую яму», чтобы обзавестись машиной
Версия-Саратоввчера в 09:07
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Происшествия
Следователи пришли с обыском в офис ФБК
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Экономика
Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкций
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформулировало концепцию программы по защите отечественной автомобильной промышленности от западных санкций.
Обновлено в 05:07
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Футбол
Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой
Сантос сравнил РПЛ и Бундеслигу, отметив большую интенсивность в немецком чемпионате. Что касается технических аспектов, то есть схожесть.
Обновлено в 05:00
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Швеции возле мэрии Ландскруны прогремел взрыв
В шведском городе Ландскруна возле здания мэрии прогремел взрыв, сообщает агентство TT.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Барселона» и «Боруссия» приедут на юношеский турнир в Москву
С 20 по 25 августа в Москве пройдет III международный турнир с участием юношеских команд (игроки до 14 лет) 10 футбольных клубов Европы и Азии.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском
Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека. 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).
Обновлено в 05:40
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Политика
Атамбаев признался, что стрелял во время штурма
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа во время штурма, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по территории Московского Кремля
Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
Обновлено 06 августа в 16:14
Общество
МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила сообщила, что не видит проблем с оформлением россиянами виз по новым требованиям.
Обновлено в 05:25
Игры
Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте
На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы
Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном.
Обновлено в 02:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан
Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".
Обновлено в 04:39
Общество
Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
Обновлено в 03:55
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова
Вдова актера Анатолия Кузнецова скончалась в возрасте 87 лет в дачном домике в Одинцовском районе.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
BAZA заподозрила «Роснефть» в слежке за своими журналистами
Редакция издания BAZA выступила с заявлением о слежке и прослушивании, по их данным, это может делать служба безопасности "Роснефти".
Обновлено в 05:16
Политика
В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio.
Обновлено в 02:58
Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку
Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на фоне обострения ситуации в республике, что готов уйти в отставку.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса
Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
Обновлено в 03:54