Экономика

В России растёт число купленных в кредит автомобилейОбластная газета вчера в 07:59

Во втором квартале 2019 года число купленных в кредит автомобилей составило 241,2 тыс. единиц. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитического агентства «Автостат», больше всего автокредитов было выдано в Москве (19,4 тысячи штук).
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