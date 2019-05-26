Недвижимость
В России растут цены на аренду квартирНакануне.Ru 20:02
В мае стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах-миллионниках увеличилась на 1,1%, а стоимость аренды двухкомнатных стала выше на 0,3%. Как сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, динамика роста цен зависит от региона и связана с приближением лета, когда приходит стагнация для рынка недвижимости после апрельского роста цен.
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Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.Коммерсантъвчера в 11:48
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