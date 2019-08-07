Экономика

В России продажи автомобилей в кредит продолжают растиАвтоновости дня вчера в 07:14

Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), обработав информацию по 4 тысячам кредиторов.
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