Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают растиАвтоновости дня вчера в 07:14
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), обработав информацию по 4 тысячам кредиторов.
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Жители региона все глубже влезают в «долговую яму», чтобы обзавестись машиной
Версия-Саратоввчера в 09:07
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Происшествия
Сторонники Алмазбека Атамбаева отбили штурм спецназа
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Кино
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Прокуратура расследует 15 дел о вырубке леса в Красноярском крае
В Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников.
Обновлено в 02:28
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление при похолодании
В Госдуме предложили включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено 06 августа в 22:48
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Музыка
Ольга Бузова споет гимн Перми за 5 миллионов рублей
Обновлено в 00:26
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском
Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
Обновлено в 00:54
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Космос
Активы воронежского мехзавода передадут КБХА
Акции Воронежского механического завода передадут Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
"По предварительным данным, ночью 7 августа женщина, находившаяся в гостях у своей подруги, зашла к ней в комнату, где также находилась собака хозяйки, которая укусила женщину в область шеи и лица, от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении следственных органов республики.
Обновлено в 02:43
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Политика
Атамбаев отреагировал на штурм своего дома
Обновлено вчера в 20:11
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Свердловских десантников отправили тушить лесные пожары в Сибирь
Из Свердловской области отправили 55 «пожарных десантников» на тушение пожаров в Красноярском крае.
Обновлено в 02:40
Экономика
Почта Банк откроет отделения в «Магните»
Почта Банк, созданный в 2016 году на базе Лето Банка, открыл более 18 тыс. точек, большая часть из них (свыше 15 тыс.) размещена в почтовых отделениях.
Обновлено в 01:03
Футбол
ЦСКА назвал условие, при котором продаст Чалова
ЦСКА обозначил сумму, за которую продаст нападающего Федора Чалова.
Обновлено в 02:40
Политика
WSJ назвала претендентов на должность посла США в России
По данным издания, среди претендентов на освободившуюся посольскую должность спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, обладающий опытом ведения дел с российской стороной и занимавший пост вице-президента работавшей в России компании Ford Motor.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон скрывает роман с программистом
Звезда фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере - Эмма Уотсон скрывает свои романтические отношения с программистом Бренданом Ириба.
Обновлено в 00:22
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14